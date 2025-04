Prefeitura chama mulheres, gestantes e crianças beneficiárias do Bolsa Família para pesagem nos postos de saúde

Comunidade deve consultar o calendário estabelecido por cada unidade de saúde e se apresentar nos dias marcados

A Prefeitura Municipal de Canela alerta a comunidade canelense, beneficiária do programa Bolsa Família, para a necessidade de comparecer às unidades básicas de saúde (UBSs) para realizar a pesagem regular dentro do calendário estabelecido pelos postos. Essa ação é direcionada às mulheres com idades entre 14 e 44 anos, às crianças de zero a sete anos e às gestantes de qualquer grupo etário, sendo uma exigência para a manutenção do acesso das famílias aos recursos provenientes do governo federal.

De acordo com a Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, responsável por coordenar o Bolsa Família em Canela, a pesagem tem papel crucial no acompanhamento da saúde das crianças, gestantes e mulheres em idade fértil. Dessa forma, essa verificação é realizada preferencialmente duas vezes ao ano, no primeiro e no segundo semestre, com a finalidade de que o Poder Público possa monitorar possíveis casos de desnutrição e obesidade, por exemplo. “A pesagem não é só uma exigência burocrática. Ela nos ajuda a cuidar da saúde da população mais vulnerável”, destaca a secretária Carmen Seibt.

A orientação é que as famílias beneficiárias procurem os postos de saúde em que realizam seus acompanhamentos para verificar o calendário de pesagem. No dia marcado, compareçam munidos do Cartão SUS, caderneta de vacina, documento de idade e cartão do Bolsa Família. É importante salientar que a pesagem é requisito para acesso aos recursos do programa do governo federal, podendo o benefício ser suspenso em caso de não cumprimento das exigências legais.

Confira o cronograma de pesagem das UBS’s:

UBS Canelinha: Terça-feira das 13h às 15h e quarta-feira das 8h às 11h

UBS São Luiz: Quinta-feira das 13h30 às 16h e sexta-feira das 7h às 10h

UBS Santa Marta: Segunda-feira das 8h às 11h30

UBS Leodoro: Quarta-feira das 13h às 15h

UBS Central: Quinta-feira das 7h às 10h.

Beneficiários em números

De acordo com o relatório consolidado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em Canela, até o dia 7 de abril de 2025, 2.792 famílias estão registradas para receber auxílio financeiro do programa Bolsa Família, sendo 1.815 crianças e 88 gestantes notificadas até o momento. Os beneficiários têm até o final de junho para comparecer para realizar a pesagem regular.

Texto: Adriana Rabassa//Prefeitura de Canela