Prefeitura de Canela informa funcionamento de serviços públicos municipais no feriadão

Durante o feriado prolongado de Páscoa e de Tiradentes, serviços públicos essenciais estarão funcionando normalmente em Canela como o Hospital de Caridade, a coleta de lixo e a fiscalização e monitoramento de trânsito. Nas demais repartições municipais, o atendimento retorna na terça-feira, dia 22, normalmente das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Esse fechamento inclui o Paço Municipal, as escolas municipais, Unidades Básicas de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) que estarão fechados de sexta-feira, dia 18, até segunda-feira, dia 21. Parques e cemitério público também se mantêm abertos neste período.

Em relação à fiscalização e monitoramento de trânsito, a Prefeitura reforça que haverá equipes de plantão. Os fiscais podem ser contatados pelo telefone (54) 9 9176-9498, enquanto os agentes de trânsito devem ser acionados no número (54) 9 9153-5251.

O recolhimento de lixo também se mantém normal durante o feriadão. Na sexta-feira, dia 18, a coleta de lixo orgânico passa em todos os bairros, e no sábado, 19, é o recolhimento do lixo seletivo. O Departamento de Meio Ambiente solicita que a população respeite o cronograma e não coloque os materiais na rua fora dos dias programados.

Foto: André Fernandes/Prefeitura de Canela

Texto: Adriana Rabassa