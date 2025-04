A Viúva do Coudet e o que isso Importa na Aldeia

Sou chamado de “Viúva do Coudet” por muitos amigos colorados. Confesso que gostei muito da primeira passagem dele pelo Internacional, mas, infelizmente, seu retorno não foi bem-sucedido, e ele acabou sendo desligado, merecidamente, pelo fraco desempenho no ano passado.

Minha realidade é a de um torcedor que, antes de tudo, pensa no clube. Recebi esse carinhoso apelido de muitos colorados que não suportavam o treinador e, em muitos casos, não são fãs da diretoria atual. Alguns até misturam preferências políticas e esportivas, criando um debate que, por vezes, perde totalmente o sentido. O Sport Clube Internacional é um clube esportivo, com diversas representações em seu conselho, incluindo a diretoria atual, que conta com pessoas ligadas à esquerda e à direita, compondo um grupo bem plural.

O que mais me incomodava na época do treinador colorado era perceber que havia torcedores claramente torcendo contra o próprio clube apenas por antipatia a Eduardo Coudet. Uma triste realidade que me deixava constrangido. Ir ao Beira-Rio era constrangedor: o time mal entrava em campo, e as reclamações já começavam. Muitas vezes eu me perguntava por que alguns gastavam tempo e dinheiro indo ao estádio apenas para criticar e desdenhar o próprio clube. Coudet saiu, a vida seguiu, e nós seguimos sendo colorados.

Canela enfrenta um momento parecido, analisando a situação atual. Muitos que não simpatizam com o novo prefeito, Gilberto Cézar, parecem simplesmente torcer contra as ações que ele toma. A eleição acabou em outubro, mas ainda há quem não entenda que nossa cidade precisa evoluir. Tenho minhas críticas e as faço diariamente nos meus espaços, mas torço para que elas sejam desnecessárias. Gilberto é o prefeito de todos os canelenses, e, ao tomar as decisões certas e fazer bem seu papel, isso beneficiará toda a comunidade, independentemente de ideologia partidária. Parece que vivemos um momento em que há muitas “viúvas do Constantino”. A vida segue, e o nosso ex-prefeito tem seus méritos e sempre terá admiradores, mas a fila andou. Que possamos ser críticos e, ao mesmo tempo, torcer pelo sucesso da administração atual. Não fará mal a ninguém – muito pelo contrário.

Pontos Positivos

Quero destacar algumas ações positivas da administração esta semana. Começo pelo evento CIDICA Talks, que reuniu excelente público e trouxe temas relevantes, especialmente relacionados à hotelaria. Parabéns a Gabriela Cézar e Manoela Obino, que lideraram essa iniciativa junto ao secretário de Gestão Pública, Ismael Viezze. É ótimo ver que o legado do CIDICA, trazido pela administração anterior, está sendo mantido e aprimorado. Isso é responsabilidade com o dinheiro do contribuinte!

Outro ponto positivo é a decoração de Páscoa, que está linda, principalmente na entrada da cidade, na Praça João Corrêa e na Osvaldo Aranha. É gratificante ver pessoas e famílias parando para admirar e tirar fotos nesses locais. Todos ganhamos com isso.

Por fim, ressalto a tomada de decisão em relação ao Ginásio Municipal. Que seja algo definitivo e que as obras comecem logo! É um sonho da comunidade esportiva que pode se tornar realidade em um espaço já pertencente à Administração Municipal.

Pontos a Melhorar

Receberemos na região cerca de 125 mil veículos, boa parte deles entrando na nossa cidade. Muitos passarão pela Danton Corrêa da Silva, que continua cheia de buracos. O turista encantado com a bela decoração pode ser o mesmo que concluirá que nossas vias não são bem cuidadas. Essa rua deveria ser prioridade.

É lamentável que o Ofício das Trevas tenha sido cancelado pela administração. Questões legais envolvendo a contratação da empresa responsável pelo evento foram as razões do cancelamento. Embora compreensível, a decisão frustrou uma parcela da comunidade que aguardava o retorno do evento com alegria. Expectativas foram criadas, e cancelar o show com menos de 72 horas de antecedência não é ideal.

Ótima Páscoa

Que esta seja uma Páscoa de renovação de sentimentos, com muita paz e luz para todos. Que o feriado seja próspero para nosso comércio, tão impactado no último ano. Que a magia do coelhinho continue encantando as nossas crianças, que trazem alegria a todos os ambientes em que estão!