Enxovais do programa Mãe Gaúcha começam a ser distribuídos em Canela no próximo dia 30

As gestantes de Canela enquadradas em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, começarão a receber os kits de enxoval do programa “Mãe Gaúcha”, do Governo do Estado, no final de abril. No dia 30, as primeiras 88 mamães encaminhadas poderão retirar as peças no Cidica – na Rua São Francisco, 199, bairro Boeira – das 13h às 15h30.

A iniciativa busca atender gestantes que estiverem a partir da 28ª semana de gravidez e que atendam aos requisitos, como estar inscrita no CadÚnico e ser beneficiária do Bolsa Família (ou estar aguardando deferimento da inscrição no programa). A gestante também precisa estar realizando o acompanhamento pré-natal em uma unidade básica de saúde do município.

Os enxovais distribuídos pela Prefeitura de Canela, por meio do programa, são compostos por cobertor, toalha de banho com capuz, casaquinho de moletom, macacões longos e curtos, bodys, culotes, meias e uma bolsa maternidade. Estes itens são considerados essenciais para uso pelo bebê nos primeiros meses de vida após o nascimento.

Consultar como receber o enxoval

Se a cidadã canelense tiver interesse em saber se atende aos critérios do programa estadual para receber o enxoval, poderá comparecer ou entrar em contato com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da sua região de moradia no horário de atendimento da unidade (de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30). Confira os contatos abaixo:

Cras Canelinha: Avenida Cônego João Marchesi, 420 – Canelinha

Cras Santa Marta: Rua da República, 134 – Santa Marta

Administração CadÚnico: Rua Augusto Pestana, 455 – Centro

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela