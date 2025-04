Equipe de Gramado conquista o vice-campeonato da AFIA World Cup após revisão

A equipe Gramado Gold Master (50+) conquistou o vice-campeonato da AFIA World Cup 2025, competição de futebol amador de nível mundial que agitou Gramado entre os dias 29 de março e 5 de abril. Inicialmente classificada em terceiro lugar, a equipe gramadense chegou à segunda colocação após a organização do torneio acatar recursos que comprovaram a atuação irregular de um jogador da equipe MBTC, do Distrito Federal, que havia conquistado o primeiro lugar, durante toda a competição.

A campanha do Gramado Gold Master (50+) foi marcada por uma defesa sólida, sendo a menos vazada do torneio com apenas um gol sofrido em seus dois jogos disputados. O ataque também se mostrou eficiente, balançando as redes adversárias em cinco oportunidades.

A AFIA World Cup é reconhecida como a maior competição de futebol amador do planeta, reunindo equipes de diversas partes do mundo em um ambiente de intensa disputa e confraternização.

O secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, parabenizou a equipe pela importante conquista: “É com grande satisfação que vemos o Gramado Gold Master alcançar essa expressiva marca na AFIA World Cup. A dedicação e o talento dos nossos atletas, aliados à solidez defensiva demonstrada em campo, renderam um resultado que nos enche de orgulho. Essa conquista é um reflexo do potencial esportivo de Gramado e serve de inspiração para as futuras gerações.”

A conquista do vice-campeonato na AFIA World Cup 2025 é um marco para o futebol master de Gramado e demonstra a força e o espírito esportivo das equipes gramadenses.