Justiça notifica Câmara de Canela sobre ação penal contra Alberi

O juiz Vancarlo André Anacleto, da 1ª Vara Judicial de Canela, determinou que a Câmara de Vereadores seja oficialmente comunicada sobre a existência de duas ações penais contra Alberi Galvani Dias (MDB), ex-vereador e atualmente suplente convocado a reassumir o cargo.

A decisão foi publicada nesta quinta-feira (17). No despacho, o magistrado destaca que, embora Alberi não tenha sido reeleito nas últimas eleições, ele foi chamado a retornar ao Legislativo municipal após licença de Joãozinho Silveira, do mesmo partido, após ter sido preso, situação que abriu a vaga ocupada por ele como suplente.

O despacho determina o envio de ofício ao presidente da Câmara, para que tome ciência formal da ação penal em andamento e adote as providências que considerar cabíveis. Além disso, a defesa de Alberi Dias foi intimada a comprovar, no prazo de cinco dias, o cumprimento de condições anteriormente estipuladas, conforme parecer do Ministério Público.

As ações contra Alberi são oriundas de acusações de ato de corrupção, no âmbito da Operação Cáritas, na qual o então vereador chegou a ser preso duas vezes, e tramitam sob números 5000427-55.2022.8.21.0041e 5004111-51.2023.8.21.0041 no sistema do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

Câmara analisa pedido de cassação de Joãozinho Silveira

Atualmente, encontra-se em andamento na Câmara de Vereadores de Canela, processo de cassação por conduta vexatória contra Joãozinho Silveira, por ter sido preso e estar respondendo ação penal, situação semelhante à de Alberi Dias.