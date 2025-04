Prefeito Gilberto Cezar recebe a prefeita de Punta del Este no Paço Municipal

Nesta segunda-feira, dia 14, o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, recebeu comitiva de Punta del Este, tendo a prefeita María Sara Baroffio à frente. Em reunião no Paço Municipal, os gestores dos dois municípios falaram sobre a cidade e dos próximos passos para fomentar a atividade turística.

Um ponto ressaltado pela comitiva uruguaia, formada ainda pelo diretor de Turismo, Martín Laventura, e por Zanis Coelho, é o fato de Canela ter bastante destaque em Punta, o que pode gerar parcerias bem-sucedidas no futuro. Isso também foi citado pelo chefe do Executivo canelense, que mencionou o crescimento de turistas do país vizinho chegando à cidade.

A prefeita María Baroffio também destacou a beleza de Canela, além da limpeza e da organização da cidade.

Foto: André Fernandes/Prefeitura de Canela