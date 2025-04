Prefeitura de Canela busca soluções para demandas da comunidade sobre o transporte público

Em virtude do grande número de reclamações e demandas da população de Canela em relação aos serviços de transporte público coletivo, a Prefeitura Municipal está aproximando o diálogo com as empresas de ônibus e organiza uma pesquisa com os usuários para compreender melhor a problemática e propor soluções. Na manhã desta quinta-feira, dia 17, uma reunião com representantes da Citral foi realizada a pedido do prefeito Gilberto Cezar, com o vice-prefeito Gilberto Tegner e o secretário de Trânsito, Transportes e Fiscalização, Adriel Buss, sendo que nos próximos dias a agenda deverá ocorrer, também, com a empresa Viação Canelense.

Segundo o vice-prefeito, as principais reclamações que chegam ao seu gabinete estão relacionadas às condições dos coletivos e à superlotação. “A reunião foi muito boa e produtiva, a Citral se colocou como parceira e prestará todo o apoio para a elaboração da pesquisa que será feita com os passageiros. O objetivo é escutar os usuários do serviço, levantar números e entender melhor as dificuldades em horários de pico para buscarmos melhorias”, explica Tegner.

A partir da próxima semana, servidores da Secretaria de Trânsito estarão circulando nos ônibus da Citral, em diversos horários para ouvir os usuários e poder traçar soluções com a empresa. A ideia é após a reunião com a outra empresa, repetir esta ação nos coletivos da concessionária, sendo que os dados desta pesquisa serão disponibilizados tanto para as empresas quanto para a comunidade.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela