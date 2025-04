Saúde de Canela representada em reunião do COSEMS em Farroupilha

O secretário de Saúde de Canela, Jean Carlo Monteiro Spall, esteve representando o município na reunião do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (COSEMS), realizada na tarde de terça-feira, dia 15, no auditório da Prefeitura de Farroupilha.

Entre as principais pautas discutidas no encontro estiveram o Cofinanciamento da Atenção Primária Estadual e Federal, complementação municipal de valor para procedimentos cardiológicos, instrumentos de Gestão e Planejamento na área da saúde.

Atualmente, o secretário Jean Spall é o suplente da diretoria ampliada do Cosems, que representa a Região 23. Ele destaca que um dos pontos importantes reforçados na reunião foi que os municípios terão a obrigatoriedade de revisar e atualizar os cadastros dos usuários do SUS como prontuários, cartão SUS e vínculo com as UBS e Equipes de Saúde da Família. “Essa ação é de extrema importância para que possamos manter os recursos que recebemos do Estado e da União. Senão realizarmos corremos riscos de perder estes recursos”, explica.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela