Carla Reis assume cadeira no Legislativo de Canela

Na sessão ordinária desta terça-feira, 22, a vereadora suplente Carla Reis tomou posse como vereadora de Canela, assumindo temporariamente a cadeira do vereador Leandro Gralha, que se afastou por motivos de saúde.

Carla, que já atuou como vereadora em legislaturas anteriores, retorna à Câmara trazendo sua experiência e compromisso com a comunidade canelense. Em seu pronunciamento de posse, a vereadora destacou a importância do diálogo com a população e reafirmou seu foco em áreas como turismo, cultura, desenvolvimento social e educação.

“É uma honra retornar a esta Casa Legislativa. Assumo essa responsabilidade com dedicação, respeito ao trabalho que já vinha sendo realizado e o firme propósito de continuar ouvindo a população e buscando soluções para os desafios da nossa cidade”, afirmou Carla.