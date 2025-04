Com atrações diárias, 34ª Festa da Colônia ocorre de 30 de abril a 18 de maio de 2025

É tempo de reencontros! Gramado está na fase final de preparação para a 34ª Festa da Colônia. Após ter sido interrompido pelas chuvas de maio de 2024, o evento retorna entre os dias 30 de abril e 18 de maio de 2025, no Centro Municipal de Eventos Expogramado. Em 19 dias de programação diária, a expectativa é que o número de visitantes ultrapasse os 350 mil. Com o tema “Unindo Origens e Celebrando Tradições”, a Festa da Colônia busca exaltar os hábitos do nosso interior, valorizando a cultura dos imigrantes alemães, italianos e portugueses.

Além da farta gastronomia, o evento contará com atrações artísticas ampliadas. Fazem parte das atividades oficiais a Escolinha Rural, os tradicionais Jogos Rurais, a Feira de Produtos Coloniais, apresentações artísticas com bandinhas e grupos folclóricos, teatros, corais e danças típicas e o Museu das Etnias.

Entre as atrações musicais, a programação valoriza os talentos locais, as bandinhas típicas e conta com bandas de renome estadual, como a Orquestra La Montanara, Banda Modello, Banda Porto do Som, Super Banda Monte Carlo, Banda Kamarilia, Super Banda The Willer’s e Banda Exemplo. Também fazem parte da programação a Festa dos Espantalhos, o Desfile de Carretas e a escolha da nova corte. “O turista, quando chega em um destino, deseja experimentar o que há de mais genuíno. Exatamente o que a Festa da Colônia proporciona. Sabores, aromas e saberes do nosso interior”, afirma a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, destaca que o evento resgata a história da nossa gente. “É uma festa que preserva a identidade e os costumes dos nossos agricultores, proporcionando muita alegria aos visitantes. Trata-se de um evento que nasceu pequeno, mas que atingiu seu objetivo ao longo dos anos, fortalecendo o nosso interior e contribuindo para o desenvolvimento das agroindústrias de Gramado. A Festa da Colônia tem o sabor único e tradicional dos produtos típicos do interior, proporcionando o contato direto dos colonos com os turistas que visitam nossa cidade”, observa Tissot.

