Definidas as semifinais do Futsal Sub-11 de Canela; jogos serão na próxima terça

A reta final do Campeonato Municipal de Futsal Sub-11 de Canela já tem seus quatro semifinalistas definidos. Os jogos das quartas de final, disputados nesta segunda-feira (22), foram marcados por placares elásticos e decisões emocionantes nos pênaltis, garantindo vaga para as equipes que seguem em busca do título.

O grande destaque da rodada foi a equipe *Educa Esportes Azul, que não deu chances ao adversário e goleou o *River Canela por 9 a 1. Com o resultado, o time azul garantiu presença na primeira semifinal, onde enfrentará o *Olé Futsal Branco, que conquistou sua vaga após empatar em 2 a 2 com o *Educa Esportes Branco e vencer nos pênaltis por 3 a 1.

Na outra chave, o Olé Futsal Vermelho venceu o ATLF Branco por 3 a 1, assegurando a vaga para enfrentar o *ATLF Vermelho, que aplicou uma goleada de 11 a 2 sobre o *Projeto Gaúcho.

OLÉ VERMELHO

As semifinais serão disputadas na próxima terça-feira, dia 29 de abril, com os seguintes confrontos:

20h00 – Educa Esportes Azul x Olé Futsal Branco

20h45 – Olé Futsal Vermelho x ATLF Vermelho

A expectativa é de casa cheia para acompanhar os futuros talentos do futsal canelense em quadra. As partidas prometem equilíbrio e emoção, com quatro equipes que demonstraram força e qualidade ao longo da competição.