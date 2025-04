Faccat e Sicredi lançam o primeiro programa de incubação de cooperativas do Brasil

Em um movimento inédito no País, a Faccat, junto com a Sicredi Pioneira e a Sicredi Caminho das Águas, anuncia o lançamento do Aceleracoop Incubação, o primeiro programa brasileiro voltado exclusivamente à incubação de cooperativas. O lançamento oficial acontecerá no dia 26 de abril, durante a realização da Expocoopera, que ocorrerá no Centro de Eventos da Faccat. O Aceleracoop Incubação nasce do desejo de acelerar o desenvolvimento social e econômico por meio do cooperativismo, aliando inovação, capacitação e intercooperação entre os participantes.

A iniciativa, idealizada pelas duas cooperativas Sicredi, tem como público-alvo grupos que desejam se formalizar como cooperativas com ideias de negócios inovadoras, de impacto positivo e com potencial de escalabilidade.

A Faccat, por meio de sua Incubadora Tecnológica e do Mestrado em Desenvolvimento Regional, será responsável por conduzir a jornada de incubação, promovendo a aceleração do desenvolvimento econômico e social por meio do cooperativismo. A consultoria Innoscience também integra a parceria.

Mais que formação: um impulso real ao empreendedorismo cooperativista

O Aceleracoop Incubação será desenvolvido ao longo de 10 meses e contará com mais de 50 horas de mentorias, capacitações e trocas com especialistas, além de oficinas práticas que abordarão desde os aspectos jurídicos e fiscais até temas como gestão financeira e tributária.

Nesta primeira edição do Aceleracoop Incubação não haverá processo de inscrições. As cooperativas Sicredi Pioneira e Sicredi Caminho das Águas farão um mapeamento dos grupos atuantes em suas comunidades e selecionarão dois grupos cada para participar da jornada de incubação.

Quais as vantagens de participar da incubação

Os grupos selecionados terão acesso a uma rede valiosa de especialistas e mentores, apoio para regularização e estruturação jurídica, além de ferramentas práticas para tornar seus modelos de negócio viáveis, inovadores e sustentáveis. O programa também estimula uma atuação mais estratégica e colaborativa, promovendo a intercooperação como rede de aprendizado.

IDEALIZADORES

Sicredi Pioneira

A Sicredi Pioneira é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina e uma entre as mais de 100 cooperativas que compõem o Sistema Sicredi. Com 120 anos de história, a Pioneira atua em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, visando o desenvolvimento das comunidades e oferecendo as soluções financeiras que você e seu negócio precisam, com as taxas justas, o atendimento próximo e a confiança que são característicos da nossa cooperativa.

Sicredi Caminho das Águas

A Sicredi Caminho das Águas RS é uma instituição que atua há 100 anos, transformando a vida de nossos associados e suas comunidades. São mais de 350 colaboradores trabalhando todos os dias para levar até você mais qualidade e segurança. Não é à toa que já totalizam mais de 80 mil associados, com um patrimônio líquido de R$ 106 milhões. Acreditamos que quando evoluímos juntos, a gente constrói um futuro melhor.

FACCAT

A Incubadora Tecnológica Taquara Faccat é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Taquara/RS e a FACCAT – Faculdades Integradas de Taquara. O local serve para incentivar empreendedores a desenvolver ideias inovadoras. A Faccat será a responsável pela seleção dos projetos, mentoria e assessoria técnica, com objetivo de orientar e aconselhar os empresários e futuros empresários visando inspirá-los, desenvolvê-los e conectá-los, de modo a alavancar os seus empreendimentos.

Innoscience

A Innoscience é uma Consultoria de Inovação Corporativa que aporta conhecimento, método e experiências para apoiar as empresas estabelecidas a gerar resultados e lucrar com a inovação. São mais de 100 programas de conexão realizados com grandes empresas e mais de 500 realizados com startups.

Texto: Assessorias de Imprensa Faccat e Sicredi

Crédito de Foto: Angelo Flesch/Faccat