Feira do Meio Ambiente acontecerá neste sábado no antigo espaço Canela Rural

A Feira promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de Canela – antes chamada de Feira do Lago – acontecerá neste sábado, dia 26 de abril, das 9h às 13h30, em novo endereço. O evento que era realizado no Parque do Lago passará a ocorrer no antigo espaço Canela Rural, junto com a Feira Ecológica e Cultural de Canela.

Conforme um dos organizadores, o biólogo Alékos Elefthérios, a Feira ganhará uma nova identidade nos próximos dias. “Achamos melhor mudar o local, pois sempre que as condições climáticas não estão favoráveis, o evento precisava ser cancelado, causando prejuízo aos agricultores que expõem seus produtos”, destaca.

O evento terá como atrativos a comercialização de produtos coloniais da agricultura familiar, feira de adoção responsável dos cachorros do Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra), doação de composto líquido, exposição de artesãos, recolhimento de lixo eletrônico e pula-pula para o público infantil. O espaço Canela Rural localiza-se na área externa do Centro de Feiras, situado na Rua Danton Corrêa da Silva, 677.

Fotos: Diego Rabello/Prefeitura de Canela

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela