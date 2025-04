Município de Canela credencia empresas especializadas em captação de recursos para eventos

Interessados devem acessar o site www.portaldecompraspublicas.com.br para ver a documentação necessária

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, lançou o Edital de Credenciamento nº 04/2025, para habilitar empresas especializadas na captação de recursos para apoiar a realização de grandes eventos do calendário oficial da cidade. O credenciamento é contínuo e sem prazo final definido, permitindo que interessados se inscrevam a qualquer momento durante sua vigência. Os interessados podem conferir os editais, bem como a documentação necessária para habilitação no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Podem se credenciar nesse edital, pessoas jurídicas com experiência em captação de recursos por meio de verbas de marketing direto e/ou incentivos fiscais, como a Lei Rouanet e Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul (LIC-RS), desde que estejam enquadradas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnaes), como:

74.90-1-04 – Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral

7311-4/00 – Agências de publicidade

Transparência

Empresas credenciadas terão a oportunidade de trabalhar diretamente com a gestão dos maiores eventos de Canela e contribuir para o fortalecimento da cultura e do turismo da cidade. Além disso, o edital prevê remuneração proporcional aos resultados, garantindo transparência e meritocracia no processo.

Para sanar dúvidas ou buscar mais informações, a orientação da Secretaria é entrar em contato pelo e-mail pregao@canela.rs.gov.br.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela