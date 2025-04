Prefeitura de Canela terá expediente neste sábado, dia 26 de abril

Paço Municipal estará aberto em turno único para recuperação do ponto facultativo do Dia do Trabalho

A Prefeitura de Canela estará aberta neste sábado, dia 26, das 8h ao meio-dia para atendimento ao público, e das 7 às 13 horas com expediente interno para que os servidores possam recuperar previamente o ponto facultativo decretado para o dia 2 de maio, prolongamento do feriado do Dia do Trabalho de quinta-feira, 1º.

Os pontos facultativos de 2025 foram determinados pelo Decreto Municipal nº 10.652, que abrange seis datas ao total: Dia do Trabalho, Ascensão do Senhor, Corpus Christi, Consciência Negra, Natal e Ano Novo. Para todos foram estabelecidos dias para recuperação do expediente de trabalho a serem cumpridos nos mesmos moldes deste sábado, 26, em turno único.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela