São Chico terá produção de “Zines”

O projeto “Zines & Outras Publicações Autorais”, criado por Ícaro Castello, cineasta de animação, está chegando à São Francisco de Paula para propor a realização de um oficina teórica e prática na Livraria Miragem, onde os participantes poderão criar suas próprias publicações feitas à mão, de maneira acessível e rápida, publicando suas criações de forma independente. Zine é um trabalho auto publicado de pequena circulação de textos e imagens originais ou apropriados, geralmente reproduzidos por meio de uma máquina copiadora, que podem ser o produto de uma única pessoa ou de um grupo muito pequeno. São geralmente fotocopiados em impressos físicos para circulação ou confeccionados com colagem de imagens e textos, além da escrita manual.

Nas oficinas, que acontecerão nos dias 26/04 e 03/05, no período da tarde, os participantes, além de criarem suas zines, também poderão produzir cópias ou impressões em maior número. As publicações serão disponibilizadas em um acervo digital online e terão pelo menos um exemplar físico doado ao acervo da Biblioteca Pública Municipal. Será encorajada ainda, a venda ou distribuição gratuita das zines, ficando a cargo de cada autor participante da oficina.

“A atividade será muito prática. Será um momento diferente, onde poderemos parar, respirar e produzir com as mãos. Será momento para escolher papel, recortar, colar, pensar nas páginas montadas, na história que será contada. A oficina vai ser muito manual, largar temporariamente a tecnologia”, conta Ícaro que tem como prioridade atual estimular a leitura entre as pessoas.

O projeto “Zines & Outras Publicações Autorais” pretende promover uma movimentação literária de extrema importância ao ativar espaços em São Francisco de Paula, como a Livraria Miragem, convidando as pessoas a terem contato com esses lugares. As zines são uma possibilidade de democratizar a literatura, tanto para autores quanto para leitores, pois tendem a ser bem menores que os livros tradicionais, podem ser fabricados quase sempre de forma independente, com custo reduzido de produção, em um formato

Artesanal, que pouco se vê atualmente.

Quem é Icaro Regina: ministrante da oficina, é natural de São Francisco de Paula, formado em Cinema de Animação pela Universidade Federal de Pelotas, atua como freelancer com foco nas áreas de produção cultural e produção audiovisual. Foi bolsista do programa de educação tutorial PET Artes Visuais, trabalhando nas áreas de pesquisa, ensino e extensão, com atividades culturais voltadas à comunidade. Atuou na organização de dois cineclubes universitários na cidade de Pelotas, o Cineclube Cassiopeia e o Cine Salinha. Realiza animações independentes, desde 2018, junto com o Coletivo Panelinha: co-dirigiu Tá Foda (2020), dirigiu A Mulher do Tempo (2021) e produziu Carcinização (2023), premiado no Festival de Cinema de

Gramado.

Quando acontecerão as oficinas:

26/04 e 03/05 (sábados), das 14h às 17h.

Onde acontecerão:

Livraria Miragem (pátio externo) Avenida Júlio de Castilhos, 811 – Centro – São Francisco de Paula

· Serão duas datas, com as mesmas atividades. O inscrito escolhe a data que for Melhor para participar.

· São 10 vagas por data.

· As inscrições são gratuitas pelo Instagram @oficinadezines

Projeto realizado através da Política Nacional Aldir Blanc/PNAB.