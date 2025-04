Brigada Militar deflagra Operação Elo de Proteção

Nesta quinta-feira (24/04), a Brigada Militar inicia uma série de ações visando fortalecer a proteção e o amparo aos grupos de vulneráveis no combate à violência doméstica, através da Operação Elo de Proteção, desencadeada pela Secretaria de Segurança Pública.

Entre as ações está a realização de policiamento ostensivo em locais vulneráveis e propensos ao risco dos delitos de condão doméstico ou familiar, por meio de ações repressivas, preventivas e educativas. Ainda intensificar as visitas às vítimas de violência doméstica, priorizando àquelas decorrentes ocorrências graves.

No 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) as ações serão realizadas em todos os municípios: Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis e Picada Café.