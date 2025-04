Encerramento do “Verão na Serra” celebra temporada histórica e reforça o turismo na Região das Hortênsias

A segunda edição do projeto Verão na Serra chegou ao fim, marcando o encerramento de uma das temporadas mais bem-sucedidas dos últimos anos na Região das Hortênsias. Realizado pelo Sindtur Serra Gaúcha, o projeto consolidou-se como uma importante ação estratégica para impulsionar o turismo de verão nas cidades de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Picada Café.

Ao longo de mais de três meses — de 10 de janeiro até o final de abril — o Verão na Serra ofereceu uma programação rica e diversificada, conectando visitantes a experiências autênticas, culturais e gastronômicas únicas. Inicialmente previsto até 15 de abril, o projeto foi estendido devido ao grande fluxo turístico no feriadão de Páscoa e Tiradentes, quando a ocupação hoteleira na região atingiu impressionantes 98% — um dos maiores índices da história.

Durante o período, os cinco municípios participantes promoveram atividades próprias, valorizando suas identidades e tradições. Os visitantes puderam desfrutar de paisagens naturais deslumbrantes, infraestrutura hoteleira de excelência e uma gastronomia reconhecida nacionalmente. O resultado foi uma temporada que uniu lazer, cultura e desenvolvimento econômico, beneficiando tanto o público quanto os empreendedores locais.

O sucesso do projeto reafirma o potencial da Serra Gaúcha como destino turístico o ano inteiro. Com o encerramento do Verão na Serra, fica a lembrança de uma temporada inesquecível e a expectativa por novas edições. O Sindtur Serra Gaúcha agradece a todos os parceiros, moradores e turistas que contribuíram para tornar esta edição memorável.

A Serra Gaúcha segue de portas abertas. Um destino encantador em todas as estações.

Fotos – divulgação/Municípios da Região das Hortênsias.