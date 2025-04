IFRS avança na implantação do novo campus em Gramado com doação de terreno de 16 hectares

Unidade será construída no bairro Várzea Grande e terá início das obras previsto para junho

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) oficializou nesta semana a implantação de um novo campus em Gramado. A prefeitura do município doou um terreno de 16 hectares no bairro Várzea Grande para a construção da unidade, e a assinatura da documentação foi realizada na quarta-feira, 23 de abril, entre o prefeito Nestor Tissot e o reitor da instituição, Júlio Xandro Heck.

O campus de Gramado integra o conjunto de novos investimentos do governo federal no setor educacional por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Esta será a primeira unidade do IFRS na Região das Hortênsias, ampliando a oferta de ensino técnico e superior gratuito e de qualidade na Serra Gaúcha.

O terreno ainda não possui edificações, e caberá à prefeitura executar ações preparatórias como a remoção vegetal, licenciamento ambiental, preparação do solo, ligação às redes públicas e a abertura de via de acesso. O IFRS, por sua vez, prevê a construção de um prédio de três andares, com salas de aula e área administrativa, além de uma quadra poliesportiva. As obras, que totalizam 4.400 metros quadrados, têm valor estimado em R$ 16 milhões e a concorrência pública para contratação das empresas está marcada para 20 de maio.

Durante a cerimônia de entrega do edital, o prefeito Nestor Tissot celebrou a chegada do IFRS ao município. “Tenho certeza que este campus será um grande incentivo para os nossos estudantes, que poderão aprofundar seus conhecimentos sem precisar sair da cidade. Vai qualificar a mão de obra da nossa juventude, ao mesmo tempo em que atende uma reivindicação do empresariado local”, afirmou.

A expectativa é que a construção do campus dure cerca de 30 meses. Para agilizar o início das atividades, a prefeitura e o IFRS estudam a implantação de uma sede provisória ainda neste ano. A oferta de cursos será definida por meio de audiências públicas com participação da comunidade, empresários e representantes de trabalhadores, garantindo que as formações atendam à realidade e demandas locais.