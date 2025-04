Alziro Daros deve assumir presidência do MDB de Canela em convenção neste sábado

O MDB de Canela realiza neste sábado, 26 de abril, sua convenção municipal para a escolha dos novos dirigentes do partido. A atividade acontecerá na Câmara Municipal de Vereadores, das 8h30 às 11h30, e deve confirmar o nome do ex-secretário Alziro Daros (Dilo) como novo presidente da sigla em Canela.

A ordem da convenção seguirá três etapas:

a) Eleição dos membros titulares e suplentes do Diretório Municipal;

b) Eleição dos delegados à Convenção Estadual do partido;

c) Eleição da nova Comissão Executiva Municipal.

Com longa trajetória no MDB e reconhecida atuação política em Canela, Alziro Daros deve assumir a presidência com o compromisso de fortalecer o diálogo interno, incentivar a participação dos núcleos partidários e ampliar o engajamento da base em torno dos valores históricos da legenda.

A convenção é aberta à participação dos filiados que estejam em dia com suas obrigações partidárias, os quais terão direito a voto nas escolhas que definirão os rumos do MDB canelense nos próximos anos.