Feijoada da Solidariedade arrecada mais de R$ 196 mil para a segurança de Gramado e Canela

A V edição da Feijoada da Solidariedade, realizada no último dia 5 de abril na Casa Nuvole, em Gramado, superou todas as expectativas e alcançou o maior resultado desde sua criação. Com a venda total de 720 ingressos, o evento arrecadou R$ 196.010,56. Deste montante, a organização confirmou a destinação de R$ 10 mil à Casa Vitória, que presta atendimento a mulheres vítimas de violência em Canela e cada cidade recebeu R$ 77.613,05, repassado para o MOCOVIs (Movimentos Comunitários de Combate à Violência) locais que repassam o valor para a Brigada Militar e Policia Civil de Gramado e Canela, totalizando o valor de R$ 155.226,10. Ainda foi possível contemplar outras instituições da região com parte dos recursos excedentes: CRERH, Vale a Pena Viver, Casa Lar e o Grupo Girassóis, que receberam insumos que não foram usados pela Feijoada.

Rozangela Allves, idealizadora e organizadora da Feijoada da Solidariedade, celebrou o engajamento coletivo e o impacto social gerado. “O resultado da nossa Feijoada foi o maior de todas as edições — um verdadeiro marco que só foi possível graças ao envolvimento e à dedicação de cada pessoa que abraçou essa causa com o coração. Ser voluntário é um ato de grandeza, e cada gesto refletiu os valores que nos movem, como a solidariedade, generosidade, colaboração, acolhimento, empatia e transformação. Juntos, mostramos que quando há união, o impacto é real e inesquecível. Agradeço a todos que contribuíram”.

Com estrutura organizada por voluntários e apoio de empresas locais, a Feijoada da Solidariedade se consolida como uma importante ação de cidadania. A arrecadação líquida só foi possível após a dedução de R$ 30.784,45 em despesas operacionais, valor que reflete o cuidado na gestão e o compromisso com a transparência. A organização do evento reforça o compromisso com futuras edições, destacando que segurança pública é um dever de todos e fundamental para que Gramado e Canela continuem sendo destinos turísticos de excelência e referência em acolhimento e bem-estar.

Apoiadores da V Feijoada da Solidariedade:

• Veranno Comunicação

• ODB Comunicação (Assessoria de Imprensa)

• Gilmar Jr Eventos

• Casa Nuvole

• Cleiton Thiele Fotografias

• César Chef

• Mazzurana Gráfica

• Lugano

• William & Sons Coffee Co.

• QRV

• Espaço Limpo

• Divino Materiais de Limpeza

• Ecobriquetes

• Mercutas

• TRI

• Wert Bank

• Wert Estada & Co

• RCD Ambientare

• Cresol

• Condominio Moradores Laje de Pedra

• Reserva da Serra

• Rotary Gramado

• Camino

• Casa da Montanha

• Nonno Mio

• Divino Restaurante

• Jolimont

• Il Piacere

• Mamma Mia

• Cara de Mau

• Grupo JS Gastronomia

• Lugano

• Josephina

• Tor de France

• Glamour Eventos

• Mercado Serra Grande

• Supermercado Berti

• Redfort

• Armazem 845

• Mercado do Povão

• Rissul Gramado

• Mercado Forrajeira

• Brombatti Canela

• Rissul Canela

• Alice e o Chapeleiro

• Velha Bruxa