Pão de Judá: Evento gratuito em Canela propõe reflexão sobre saúde emocional e espiritual

Pão de Judá e IGREJA DO SENHOR JESUS CRISTO, em Canela/RS, convidam para dois dias de evento com palestras, gratuito e para toda família, nos dia 09 e 10 de Maio/2025.

Tema do evento: SAINDO DA PRISÃO EMOCIONAL

Você já se perguntou como poderia ser mais alegre e onde procurar resposta para as dúvidas de todos os dias? Nesse evento vamos conhecer como podemos aproveitar melhor nossa vida, com alegria e paz, crescendo emocionalmente e espiritualmente, e levando essa libertação para alcançar níveis melhores em nossa vida familiar e profissional.

Convide sua família e amigos para ouvir Sérgio Roberto Alves, escritor, professor universitário e Ministro do Evangelho, nos trazendo uma luz sobre esse tema para momentos de reflexão que vão nos levar a entender o propósito da vida, porque nos sentimentos presos e como sair desse ciclo.

Acompanhe-nos nas redes sociais e programe-se para essas palestras.

IGREJA CANELA

54-98136 9653

Instagram: @igrejacanela

YouTube: @IgrejaCanela

PROGRAMAÇÃO :

09/05 – 19h

Local: Templo da ISJC – Rua Tio Elias, 653 – Leodoro de Azevedo, Canela/RS

10/05 – 14h30

Local: Parque do SESI – Rua Francisco Bertoluci, 504 – Leodoro de Azevedo, Canela/RS



Esses são sites para sua Edificação Espiritual, e conhecer mais sobre o evento:

www.paodejuda.com.br

www.tvmenorah.com.br

www.editoraventosul.com

www.youtube.com/CanalTVMenorah