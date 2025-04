Parque do Lago será palco do esporte neste domingo

A 2ª edição dos torneios de Vôlei de Areia em Duplas Masculino e Feminino promovidos pelo Departamento Municipal de Esporte (DMEL) de Canela movimentará o Parque do Lago neste domingo, dia 27. O evento terá início às 9 horas, com a modalidade masculina. Após, acontece a competição feminina.

Conforme o DMEL, estão confirmadas a participação de 13 de duplas no masculino e quatro no feminino. A inscrição dos torneios foram 10 quilos de alimentos. Conforme o DMEL, foram arrecadados 180 kg de alimentos que serão doados para o Hospital de Caridade de Canela. As duplas vencedoras das duas categorias serão contempladas com troféus e medalhas.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela