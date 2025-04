Projeto Loboguará promove vivência especial para mães e filhos na natureza

Em comemoração ao Dia das Mães, o Projeto Loboguará realiza no dia 10 de maio (sábado) uma experiência inesquecível para mães e filhos em meio à natureza exuberante da região Vale da Lageana, entre Gramado e Canela.

O evento, intitulado “Vivências Loboguará – Especial Mães e Filhos”, convida as famílias a se conectarem através de uma programação especial que inclui uma vivência guiada pela equipe do projeto, acesso exclusivo ao Pé da Cascata do Caracol, chá da tarde na charmosa Casa da Vó Ivonne, além de transporte temático e brindes exclusivos.

“A proposta é proporcionar um momento de conexão com a natureza e criação de memórias afetivas entre mães e filhos, em um ambiente acolhedor e cercado pela natureza do Vale da Lageana”, revela o diretor do Projeto Loboguará e biólogo, João Pedro Travi.

O ponto de encontro será na Casa da Vó Ivonne às 13h20, de onde os participantes partirão para a trilha, que é de nível leve, e as demais atividades programadas para esse momento especial. Mais informações e inscrições pelo e-mail contato01@projetoloboguara.com.br, pelo WhatsApp (54) 99138-6064.

VIVÊNCIAS LOBOGUARÁ – estreando no mês de maio, com o Especial Mães e Filhos, as Vivências Loboguará vão contar com uma série de atividades ao longo do ano, especialmente em datas comemorativas. Para acompanhar as novidades e datas, basta seguir @projetoloboguara nas redes sociais.

O PROJETO LOBOGUARÁ

Com um método próprio de educação ambiental, o projeto Loboguará conta com biólogos que dão as aulas aos estudantes em uma sala totalmente fora do habitual. A sala de aula do Loboguará é a natureza. Há mais de três décadas, atende alunos desde a educação infantil até o ensino médio.

O projeto oferece uma experiência única, proporcionando aprendizado imersivo e uma conexão profunda com o meio ambiente. Em nosso compromisso de conectar estudantes com a natureza e promover a conscientização ambiental, oferecemos experiências educativas enriquecedoras em parques ambientais, como Pé da Cascata do Caracol, Ecoparque Sperry, Parque do Caracol e Parque da Guarita.

Para mais informações acesse: projetoloboguara.com.br