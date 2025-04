Recolhimento de resíduo eletrônico em Canela diminui impacto ambiental

Cerca de 300 quilos de lixo eletrônico foram recolhidos somente em duas edições na Feira do Meio Ambiente desde ano

Nos dias atuais, está cada vez mais comum a troca de aparelhos eletrônicos devido ao lançamento de novas tecnologias de forma rápida, gerando um significativo impacto ambiental, já que os resíduos eletrônicos levam muito tempo para serem decompostos na natureza. Por isso, a Secretaria do Meio Ambiente de Canela alerta a população para que realize o descarte correto destes resíduos.

Segundo a diretora do Departamento de Coleta Seletiva, Laci Gross, atualmente a empresa contratada pela administração municipal, a Serra Ambiental, realiza o recolhimento do lixo eletrônico, principalmente dos de maior porte como geladeiras, televisores, monitores, entre outros. O serviço é realizado por teleatendimento e precisa ser agendado.

Os materiais de porte menor como celulares, lâmpadas LED, máquinas de venda automática, também podem ser descartados no ponto de recolhimento encontrado na Feira do Meio Ambiente, popularmente conhecida como Feira do Lago, que continua sendo realizada mensalmente aos sábados, agora na área externa do Centro de Feiras, local dos antigos fornos. De acordo com um dos organizadores da Feira, o biólogo Alékos Elefthérios, somente nestes primeiros meses do ano, em duas edições do evento, já foram recolhidos cerca de 300 quilos destes resíduos durante a ação.

Ele relata, ainda, que estes aparelhos e demais objetos eletrônicos são encaminhados para a Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias (COOCAMARH), que realiza um trabalho de recondicionamento dos aparelhos, gerando renda para os trabalhadores.

TIPOS DE RESÍDUO ELETRÔNICO

> Geladeiras, congeladores e outros equipamentos refrigeradores;

> Equipamentos de computação e telecomunicações como televisores, monitores e telas;

> Lâmpadas LED, pilhas e baterias;

> Máquinas de venda automática.

IMPACTOS AMBIENTAIS



Poluição do solo e da água

Quando o resíduo eletrônico é descartado inadequadamente, ocorre a liberação de substâncias químicas nocivas no solo e na água. Esses produtos químicos contaminam o solo, atingem os lençóis freáticos e podem chegar aos cursos d’água, comprometendo a qualidade e a disponibilidade de água potável. Além disso, a contaminação do solo afeta a agricultura e a segurança alimentar.

Riscos para a saúde humana

Os metais pesados presentes no lixo eletrônico representam um risco significativo para a saúde humana. A exposição a essas substâncias pode causar danos neurológicos, problemas respiratórios, distúrbios hormonais e até câncer. Isso afeta não apenas os trabalhadores envolvidos no processamento inadequado desses resíduos, mas também as comunidades próximas a áreas de descarte inadequado.

RECOLHIMENTO

Os resíduos eletrônicos menores (notebooks, celulares, chaleira elétrica, monitores de PC, entre outros), podem ser descartados durante a Feira do Meio Ambiente, no Espaço Canela Rural, na área externa do Centro de Feiras. Os eletrodomésticos como geladeiras, micro-ondas, fornos elétricos, entre outros são descartados através de agendamento pelo contato (54) 9 9676-5994.

NESTE SÁBADO TEM MAIS!

A Feira promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de Canela – antes chamada de Feira do Lago – acontecerá neste sábado, dia 26 de abril, das 9h às 13h30, em novo endereço. O evento que era realizado no Parque do Lago passará a ocorrer no antigo espaço Canela Rural, junto com a Feira Ecológica e Cultural de Canela. “Mais uma vez estaremos recolhendo o resíduo eletrônico, é mais um oportunidade que a comunidade tem para fazer o descarte correto”, afirma

Alékos.

O evento terá também como atrativos a comercialização de produtos coloniais da agricultura familiar, feira de adoção responsável dos cachorros do Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra), doação de composto líquido, exposição de artesãos, e pula-pula para o público infantil. O espaço Canela Rural localiza-se na área externa do Centro de Feiras, situado na Rua Danton Corrêa da Silva, 677.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

Fotos: Diego Rabello/Prefeitura de Canela