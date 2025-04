Stories | Edição 666

Os casais Ricardo Campos e Damaris Raudenberg com Damiana Keller e Vonei Benetti estiveram no Tour de France para prestigiar o jantar do champanhe Moët Chandon

Crédito: Aline Viezzer

A dermatofuncional caxiense Arezza Brizotto reedita seu curso “Magic point” de tratamento facial em Alphaville, São Paulo. Nos dias 27 e 28 de abril, profissionais de todo o Brasil terão a oportunidade de aprender mais sobre as avançadas técnicas desenvolvidas pela franquia Estética Priscila Palazzo. E em Caxias do Sul, a Clínica Arezza Brizzoto recebe equipamento inovador para atendimento facial: um scanner de veias e artérias que, ao ser utilizado antes dos procedimentos invasivos, diminui a possibilidade de hematomas e os riscos que envolvem o tratamento com injetáveis. Em tempo: dermatofuncional é o fisioterapeuta que se dedica à área estética!

Crédito: Leandro Araújo

Neste mês de abril, a Sociedade Recreio Gramadense, comemorou seus 110 anos, com um jantar baile. Na foto, a gestora administrativa da Recreio, Eliana Wazlawick e Charles dos Reis, na animada noite de evento.

Crédito: Gustavo Meroli

A biomédica caxiense Karen Goulart participou, no mês de março, do 23° Congresso Mundial de Estética e Ciência Antienvelhecimento, em Mônaco. Na oportunidade, ela pôde aprimorar seus conhecimentos relacionados a tratamentos estéticos faciais, corporais e capilares, a fim de trazer novidades a Caxias do Sul. No evento também foram debatidas questões sobre qualidade da pele e emagrecimento mundial. Esses tópicos foram incluídos no “Protocolo Mônaco”, responsável por unir os pilares do antienvelhecimento e do rejuvenescimento da pele.

Crédito: Leandro Araújo

Nota: Esporte Clube Serrano, de Canela, celebra seus 99 anos com Noite Dançante

O Esporte Clube Serrano, um dos pilares da vida social e esportiva de Canela, está prestes a completar 99 anos de uma trajetória marcada por união, conquistas e tradição. Para celebrar quase um século de história, o Clube promove uma Noite Dançante especial no dia 26 de abril, reunindo associados, amigos e a comunidade em um evento que promete ser inesquecível.

Os ingressos já estão à venda na secretaria do Clube. Os valores são de R$ 100 para sócios e R$ 130 para não sócios.