Jovem morre em acidente de motocicleta na Estrada do Caracol, em Canela

A comunidade do bairro Caracol, em Canela, está enlutada pela morte do jovem Jorge Henrique Catuci, de 18 anos, vítima de um acidente de motocicleta na noite desta sexta-feira (25).

Segundo informações da Brigada Militar, o acidente ocorreu por volta das 21h, na Estrada Caracol Ferradura, próximo à entrada do teleférico Bondinhos Aéreos. De acordo com o registro da ocorrência, Jorge Henrique trafegava com sua motocicleta no sentido Ferradura/Caracol quando, ao fazer uma curva à esquerda, acabou colidindo contra um poste.

O jovem foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital de Caridade de Canela, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado logo após dar entrada na unidade de saúde.

Jorge Henrique era ex-aluno da Escola Estadual João Corrêa e havia concluído recentemente o Ensino Fundamental. Muito querido pela comunidade local, ele era conhecido por sua paixão por trilhas de motocicleta, atividade que praticava frequentemente na região.

A notícia abalou moradores do bairro Caracol, que lamentam a perda precoce de um jovem descrito como alegre, amigo e dedicado.