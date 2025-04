Polícia Civil prende homem por estupro e tentativa de feminicídio em matagal em Canela

Crime ocorreu na madrugada de quinta-feira e é considerado um dos mais graves dos últimos anos na cidade

A Polícia Civil de Canela prendeu, na manhã deste sábado (26), um homem suspeito de ter estuprado e tentado matar uma mulher na madrugada da última quinta-feira (24), em um matagal no bairro Distrito Industrial. A prisão é resultado de uma força-tarefa que mobilizou a Delegacia de Polícia de Canela nas últimas 48 horas, diante da gravidade dos fatos.

A Polícia Civil foi acionada ainda na madrugada do crime, após a vítima ser encontrada por populares em via pública, pedindo socorro. Ela estava seminua e apresentava graves ferimentos, especialmente no rosto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e encaminhou a mulher, em estado grave, ao Hospital de Caridade de Canela.

De acordo com as investigações, a vítima foi abordada por um homem que conduzia um Fiat Palio na praça do bairro São Lucas. Após aceitar a carona, ela passou a ser brutalmente agredida dentro do veículo, com o uso de uma soqueira, e levada até um matagal no bairro Distrito Industrial. No local, o agressor retirou a vítima à força do carro e praticou violência sexual contra ela.

O delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, destacou que, em razão da extrema gravidade do crime, considerado um dos mais reprováveis ocorridos na cidade nos últimos anos, a equipe trabalhou de forma ininterrupta para identificar e capturar o autor.

Até a noite de sexta-feira (25), todas as provas necessárias já haviam sido reunidas, resultando na decretação da prisão preventiva do suspeito. Medeiros ressaltou a importância das câmeras de monitoramento da Prefeitura de Canela e de imóveis próximos ao local dos fatos, além da permanente troca de informações com a Brigada Militar, como fundamentais para a elucidação do crime. O delegado também enalteceu a rápida atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário.

O suspeito foi preso em sua residência na manhã deste sábado (26). Ele apresentava ferimentos em uma das mãos, que, segundo os investigadores, possivelmente foram causados pelas agressões desferidas contra a vítima, que teve o rosto completamente desfigurado.

O veículo utilizado pelo suspeito também foi apreendido e apresentava manchas de sangue na lataria.

O delegado Vladimir Medeiros concluiu elogiando a dedicação da equipe da Polícia Civil de Canela, reafirmando que crimes de violência contra a mulher serão sempre combatidos com prioridade e rigor.

O suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela e irá responder pelos crimes de estupro e tentativa de feminicídio.