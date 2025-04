Com eles foram encontrados um revólver e uma espingarda

No começo da noite de quinta-feira (24/04), a Brigada Militar em ações no interior do município de São Francisco de Paula abordou dois indivíduos.

Em posse da dupla foi encontrado uma espingarda, calibre 20, sem numeração, com 25 munições intactas, e um revólver, calibre 38, com uma cápsula deflagrada.

Os dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.