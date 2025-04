Brigada Militar prende homem divulgando barreira policial nos grupos de aplicativo

Fato ocorreu em Canela e autor fazia uso de tornozeleira eletrônica

Na manhã de sábado (26/04), a Brigada Militar, através do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, Grupo de Gramado, durante barreira policial na ERS 235 KM 39, próximo a Loja da Havan, em Canela, visualizou um indivíduo, que passou caminhando pela ação, utilizando-se de um aparelho celular, visivelmente realizando filmagens dos Policiais Militares e da viatura em serviço.

Logo chegou a informação em vários grupos, relacionados ao trânsito, de mensagem de aplicativos, que a imagem instantaneamente tinha sido disseminada, acompanhadas de expressões ofensivas e calúnias direcionadas aos servidores públicos, com o intuito de denegrir a imagem da Corporação. O suspeito ainda divulgou informações sobre a localização da barreira policial, prejudicando a eficácia da operação.

Nesse momento, os Policiais Militares realizaram a abordagem no indivíduo que reagiu de forma hostil. Foi constatado que realmente era ele que havia divulgado o material, sendo preso por crime de atentado contra o serviço público, conforme o artigo 265 CPB.

O autor, de 29 anos, com vasta ficha criminal por diversos roubos e tráfico de drogas, ainda é apenado do sistema prisional, com uso de tornozeleira eletrônica. Ele foi preso e encaminhado a delegacia para registro.