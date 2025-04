Brigada Militar prende trio com arma de fogo em Canela

Na noite de domingo (27/04), a Brigada Militar, em ações de polícia no município de Canela, interceptou um veículo, GM Celta, de cor preta, em alta velocidade, que deslocava para o cometimento de alguma ação criminosa.

No veículo abordado estavam três indivíduos, de 28, 36 e 55 anos, todos com vasta ficha criminal, por tráfico de drogas, furtos, roubos e homicídio. Na cintura do homem, de 36 anos, foi encontrado um revólver, calibre 32, carregado com quatro munições intactas.

Os três foram presos por porte ilegal de arma de fogo e foram encaminhados ao presídio.