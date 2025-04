Canela abre inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal – Veterano

A temporada de futsal para veteranos está oficialmente aberta em Canela. Com início marcado para o dia 14 de maio, o Campeonato Municipal de Futsal – Veterano promete movimentar o Ginásio de Esportes da cidade reunindo atletas com mais de 35 anos que ainda mantêm o amor pelas quadras.

As equipes interessadas devem se organizar para participar da reunião de entrega das fichas de inscrição e definição do formato da competição, que será realizada no dia 7 de maio. O valor da inscrição é de R$ 225,00 por equipe.