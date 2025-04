Canela discute estratégias para enfrentar eventos climáticos com municípios da AMSERRA

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, participou na manhã desta sexta-feira, dia 25, da reunião da Associação dos Municípios de Turismo da Serra (AMSERRA), realizada no Centro de Informações Turísticas de Cambará do Sul. O chefe do executivo canelense também é vice-presidente administrativo da entidade.

Canela e Gramado estiveram alinhadas no encontro, buscando avanços para a região. O prefeito Gilberto Cezar e o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, discutiram estratégias a serem adotadas em situações adversas referentes aos eventos climáticas, como os que aconteceram em maio do ano passado, em função das enchentes no RS e movimentação de solo nas duas cidades.

Na ocasião, foram traçadas metas para ações a serem realizadas pela Defesa Civil dos municípios. “Estamos empenhados na busca de soluções eficazes para resolvermos os problemas causados pelas alterações climáticas em nossa região, visando o bem-estar da população. Para isso, a integração entre os governos das cidades vizinhas é fundamental”, ressalta Gilberto Cézar.

Participaram do encontro, também, o presidente da entidade e prefeito de Picada Café, Daniel Rückert, o prefeito anfitrião, de Cambará do Sul, Schamberlaem José Silvestre, o vice-prefeito de Santa Maria do Herval, Félix Alles, o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Habitação de São Francisco de Paula, Itamar de Leon, a secretária adjunta de Assistência Social de Gramado e chefe da Defesa Civil gramadense, Juliana Fisch, e o coordenador da Oficina Regional de Defesa Civil, Cláudio Rocha.