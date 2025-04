Canela mantém diálogo com empresas de transporte coletivo e dá início a aplicação de pesquisas com usuários

A Prefeitura de Canela tem dado continuidade às reuniões com as empresas que operam o transporte coletivo no município com o objetivo de solucionar os problemas relatados pelos usuários e as demandas já encaminhadas. Na última sexta-feira, dia 25, a pedido do prefeito Gilberto Cezar, o vice-prefeito Gilberto Tegner e o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização, Adriel Buss, se reuniram com representantes da Viação Canelense para conversar sobre as situações que envolvem a empresa.

Em um primeiro momento foi repassado à Viação Canelense as reclamações que têm sido recebidas pelos gestores municipais, como de superlotação dos coletivos, falta de conservação dos veículos, não-cumprimento de horários e itinerários, entre outras. A empresa também trouxe apontamentos sobre a operação do serviço e destacou a importância do Poder Público em chamar as concessionárias de transporte para dialogar e buscar, juntos, qualificar o atendimento à comunidade.

No encontro, o vice-prefeito Gilberto Tegner e o secretário Adriel reforçaram que a Prefeitura já inicia nesta semana a aplicação de uma pesquisa nos ônibus com os usuários da Citral e, na semana que vem, nos coletivos da Viação Canelense. “Após o levantamento destas informações, será possível traçar um plano de ação para melhorar e organizar o transporte público em Canela”, atesta o vice-prefeito. Os responsáveis pela Citral foram recebidos no Paço Municipal no último dia 17 de abril.



Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela