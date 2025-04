Canela sedia segundo encontro do eixo Educação da Amserra e apresenta números positivos

Orientações da Undime e da Uncme e o atendimento das metas da educação infantil foram pauta da reunião

Secretários e conselheiros municipais de sete cidades estiveram em Canela nesta sexta-feira, dia 25, no Espaço Sicredi, para participar do segundo encontro do eixo Educação da Associação de Turismo dos Municípios da Serra (Amserra) neste ano. Na pauta da reunião estavam orientações à nível estadual da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), e o trabalho de cada localidade na educação infantil para o atendimento das metas estabelecidas no país, como a inclusão de todas as crianças de 4 e 5 anos na pré-escola – o que já é uma realidade em Canela, conforme apresentado no evento.

A secretária de Educação, Esporte e Lazer de Canela, Maria Gorete Rodrigues da Silva, anfitriã da reunião, destacou na abertura a importância desses momentos para o alinhamento das ações voltadas para a educação infantil em um contexto regional. O tema também foi tratado pela presidente da Uncme estadual e secretária de Educação de São Francisco de Paula, Ana Paula Bennemann, afirmando, ainda, que a entidade busca que os municípios da Serra Gaúcha sejam referência em educação no território do Rio Grande do Sul.

De forma remota, a professora Viviane Devalle foi responsável pela apresentação de um trabalho sobre os avanços e desafios para alcançar algumas metas dos planos municipais de educação no âmbito da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, a qual algumas cidades da região pertencem. A pesquisa foi qualitativa e quantitativa, feita a partir de um questionário encaminhado aos municípios. O estudo gerou dados que podem ser utilizados como referencial no planejamento de estratégias que mirem no atendimento às demandas da educação.

Em outro momento da reunião, os secretários e conselheiros falaram sobre como seus municípios estão atuando para atender as diretrizes operacionais de qualidade e equidade da resolução nº 1/2024 do Ministério da Educação. Canela apresentou um relato positivo, já com a totalidade das crianças de 4 e 5 anos matriculadas na pré-escola, e chegando ao percentual de 90% dos pequenos de zero a 3 anos com matrícula nos níveis anteriores.

Canela com números positivos

A coordenadora de Educação Infantil de Canela, Andrisa Caberlon, destaca que a administração municipal fez um esforço para criar uma central de vagas exclusiva para a educação infantil, com a finalidade de diminuir o gargalo e atender a fila de espera de forma mais ágil. Com isso, neste ano, conseguiu matricular todas as crianças de 4 e 5 anos inscritas em uma das 19 escolas infantis locais. Agora, a equipe trabalha para atender a totalidade dos menores de 3 anos de idade, mas Andrisa reforça que nesse quesito também já ultrapassaram a obrigatoriedade do governo federal e matricularam 90,75% dos que pleiteiam uma vaga em berçário e maternal – a meta era 50%.

Atualmente, 2.827 crianças frequentam as escolas de educação infantil do Município de Canela.

Eixo Educação na Amserra

A Amserra é formada por sete municípios (Cambará do Sul, São Francisco de Paula, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e Santa Maria do Herval). O próximo encontro do eixo Educação será em 23 de maio, em São Francisco de Paula, e tratará sobre educação integral. Novas reuniões também estão agendadas para 27 de junho, 18 de julho, 29 de agosto, 26 de setembro, 24 de outubro, 28 de novembro e 12 de dezembro.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela