Deputada federal Denise Pessôa destina R$ 200 mil para a saúde de Canela

Recursos serão divididos entre a Secretaria Municipal de Saúde e o hospital do município

RA deputada federal Denise Pessôa (PT-RS) destinou R$ 200 mil para a área da saúde em Canela. A entrega oficial da indicação foi realizada na manhã de sábado (26) ao prefeito Gilberto Cezar, durante encontro na sede da prefeitura.

Os recursos serão divididos entre a Secretaria Municipal de Saúde e o hospital da cidade, com objetivo de fortalecer o atendimento oferecido à população. Parte da verba será aplicada diretamente nos serviços municipais de saúde e outra parte será destinada ao hospital para manutenção dos atendimentos.

A reunião contou também com a presença do secretário de Saúde Jean Carlo Monteiro Spall e representantes do hospital de Canela, que acompanharam a formalização do repasse.