Deputada federal Denise Pessôa destina R$ 400 mil para construção do Museu Kaingang em Canela

Recursos serão aplicados na implantação do primeiro museu indígena do Rio Grande do Sul

A deputada federal Denise Pessôa (PT-RS) destinou R$ 400 mil para a construção do Museu Kaingang, que será instalado na Aldeia Kógunh Mág, em Canela. A entrega oficial da emenda parlamentar ocorreu na manhã de sábado, durante o Festival Cultural Kaingang, realizado na Floresta Nacional de Canela.

O investimento tem como finalidade estruturar o espaço físico do museu, voltado à preservação da memória, à promoção da cultura indígena e ao incentivo ao turismo cultural e sustentável na região. Este será o primeiro museu indígena do estado do Rio Grande do Sul.

O Museu Kaingang será um espaço dedicado à memória e à educação, com a proposta de valorizar a história e a identidade do povo Kaingang, além de fomentar o reconhecimento das culturas indígenas no cenário regional e nacional.