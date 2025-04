Espaço do Leitor: Moradores do Poço da Faca cobram solução para estrada intransitável e rompimentos de adutora

Termo de cooperação entre Canela, Gramado e São Francisco de Paula expirou em 2020 e manutenção da via ficou sem responsáveis

A situação da estrada que liga a RS-235 à localidade do Poço da Faca, em Canela, tem gerado indignação entre moradores. Segundo relatos, a via, que já enfrenta sérios problemas de trafegabilidade há anos, piorou consideravelmente com o fluxo constante de caminhões pesados, tornando o trecho praticamente intransitável.

O problema se agrava por envolver diferentes municípios. A estrada, em determinado ponto, cruza os limites territoriais, passando de responsabilidade de Canela para São Francisco de Paula. De acordo com moradores, existia um termo de cooperação firmado em 2017 entre os municípios de Canela, Gramado e São Francisco de Paula para manutenção da estrada, especialmente porque o local abriga a Usina de Captação do Poço da Faca, que abastece de água Canela e Gramado.

Conforme a documentação obtida pela reportagem, o termo de cooperação previa ações de conservação até dezembro de 2020. Desde então, não houve renovação do acordo, e atualmente, segundo informações repassadas aos moradores pela Prefeitura de São Francisco de Paula, a manutenção do trecho seria de responsabilidade de Canela e Gramado — que, por sua vez, também não estão realizando o serviço.

Além da precariedade da estrada, moradores alertam para outro problema: a exposição da adutora da Corsan em vários pontos do trajeto. Em algumas áreas, os canos estão visíveis à flor da terra e, com a passagem constante de veículos pesados, ocorrem rompimentos que interrompem o abastecimento de água para Canela e Gramado.

A comunidade local, composta por mais de 20 famílias, teme que a situação continue se agravando. Eles cobram das Prefeituras de Canela e São Francisco de Paula providências para definir a responsabilidade pela manutenção da estrada e garantir segurança e infraestrutura adequadas para quem reside e depende do acesso à localidade do Poço da Faca.