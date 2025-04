Filme sobre Milton Nascimento terá exibição exclusiva em São Francisco de Paula

Sessão de cinema será no dia 17 de maio, seguida de bate-papo, com participação da equipe do longa que registrou a turnê de despedida do artista pelo mundo. Reservas podem ser feitas por hóspedes e visitantes.

O documentário que celebra a vida e a obra de Milton Nascimento, o Bituca, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, será exibido em São Francisco de Paula, na programação cultural dos 25 anos da Pousada do Engenho. O filme da diretora Flávia Moraes estreou nos cinemas em março e terá sessão especial, dia 17 de maio, às 18h, no Salão do Engenho, para hóspedes e visitantes. A plateia será recebida com boas-vindas e poderá participar de bate-papo com o co-roteirista, jornalista Marcelo Ferla, e presença online de Flávia Moraes. Também participa do debate o professor de história Flávio Azevedo, estudioso da MPB. A sessão tem apoio do Instituto Clio itinerante.

“Milton Bituca Nascimento” mostra o artista no palco, nos bastidores e na intimidade de sua casa. Ao longo de mais de dois anos, as gravações ocorreram em Lisboa, Veneza, Londres, Los Angeles, Nova York, Ouro Preto, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, durante a bem-sucedida turnê de despedida do músico dos palcos, intitulada A Última Sessão de Música. Com isso, o documentário, um road movie, é um convite para pegar a estrada e se emocionar com o personagem principal.

O alcance global de Bituca e o impacto de suas composições estão em um painel construído por depoimentos de dezenas de artistas como Quincy Jones, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Paul Simon, Spike Lee, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, João Bosco, Mano Brown, Tim Bernardes e integrantes do Clube da Esquina.

Conforme Flávia Moraes, o filme busca entender a complexidade simples da obra de Milton Nascimento e o quanto os mistérios que ele carrega provocam reflexão sobre a alma brasileira. Bituca foi produzido por Nascimento Música, Canal Azul e Gullane. Flávia Moraes divide o roteiro com o jornalista Marcelo Ferla e a montagem com Laura Brum. A direção de fotografia é de Pedro Rocha e a narração, de Fernanda Montenegro.

Diretora Flávia Moraes estará online, desde Barcelona, para o bate-papo após a exibição. Foto: reprodução

Serviço:

O que: Bituca no Engenho | Documentário “Milton Bituca Nascimento”

Quando: dia 17 de maio, às 18h

Duração: 110 minutos.

Direção: Flávia Moraes

Debate: Jornalista Marcelo Ferla (co-roteirista), Flávia Moraes (cineasta) e Flávio Azevedo (professor de história|MPB)

Onde: Salão da Pousada do Engenho (Rua Odon Cavalcante, 330, São Francisco de Paula)

Ingresso: mediante reserva, com recepção de boas-vindas e debate.

Opção: Jantar restaurante Casa de Babette com menu de inspiração mineira.

Reservas: (54) 99991-2890 ou acesse o site pousadadoengenho.com.br

Vista do jardim central e restaurante Casa de Babette. Foto: Joana Moreira

Um lugar cheio de charme

A Pousada do Engenho é categoria máxima (esmeralda) da Associação Roteiros de Charme no Rio Grande do Sul. Está entre os lugares mais românticos do Brasil, na Serra Gaúcha, feito para casais. Em 2025, comemora 25 anos, com novidades no restaurante Casa de Babette, na programação cultural e no conforto das 15 cabanas cercadas pela Mata Atlântica preservada. As amplas acomodações oferecem privacidade total, com lareira, hidromassagem, ar-condicionado e detalhes que as tornam simples e luxuosas, como o uso da madeira, a decoração sofisticada e o skylight, teto que se abre para proporcionar luz natural ao ambiente e a observação das estrelas. Desde 2018, o empreendimento é autossuficiente em energia elétrica. Outras medidas, como o fim do uso de garrafas plásticas, tratamento de efluentes, compostagem e abastecimento para carros elétricos colaboram com a defesa do ambiente e o combate à crise climática.

