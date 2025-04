“Foi coisa de Deus”, diz motociclista que encontrou vítima de acidente na Rota Panorâmica

Adelor Borba Esteves, de 51 anos, ouviu os gritos de socorro e ajudou a salvar a vida do motorista que caiu barranco abaixo em Canela

Entre tantas coincidências que marcaram o dramático acidente desta segunda-feira (28) na Rota Panorâmica, uma delas foi fundamental para que o resgate da vítima fosse possível: a presença do motociclista Adelor Borba Esteves, 51 anos, morador de Canela.

Adelor trafegava pela estrada no sentido de Três Coroas para Canela, junto de um amigo, quando parou para fotografar a paisagem no alto do barranco. Durante a parada, ele esbarrou acidentalmente em uma pedra, que rolou encosta abaixo. O barulho chamou a atenção do motorista que havia despencado cerca de 200 metros com seu carro e, preso no veículo, passou a gritar por socorro.

Ao ouvir os pedidos de ajuda, Adelor e seu amigo responderam, iniciando uma difícil busca em meio à vegetação densa para localizar o local exato do acidente. A ausência de sinal de celular na área dificultava ainda mais a situação.

Pouco depois, por uma nova coincidência, Adelor avistou o carro do vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner, e do secretário municipal de Obras, José Vellinho Pinto, que faziam vistoria em outros trechos da rodovia. Ele avisou a comitiva municipal sobre o acidente e, assim que conseguiram sinal de telefone, foi feito o chamado de socorro.

Além de localizar a vítima, Adelor permaneceu no local até o último instante do resgate. Ele integrou o grupo de mais de 25 pessoas que formaram um cordão humano para içar a vítima do barranco de volta à rodovia.

Em entrevista à reportagem da Folha, Adelor descreveu o sentimento de ter ajudado a salvar uma vida:

“Foi coisa de Deus. Estar ali, naquele momento, não foi acaso. Quando a vítima estiver melhor, quero ir ao hospital visitá-la.”

O motociclista, ainda emocionado, acompanhou toda a operação de resgate e não escondeu a felicidade por ter feito parte de uma corrente que fez a diferença entre a vida e a morte.