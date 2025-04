Parque Mundo a Vapor apresenta novidades em noite especial

Evento para convidados no dia 25 de abril celebrou um ano da Roda Canela e antecipou novidades da transformação que vai redesenhar a história do atrativo turístico

O Parque Mundo a Vapor, um dos atrativos mais emblemáticos da Serra Gaúcha, realizou no dia 25 de abril um evento especial para apresentar à imprensa, autoridades, trade turístico e convidados informações inéditas do novo complexo Mundo a Vapor, que está em processo de transformação. A ocasião também celebrou o aniversário de um ano da Roda Canela, atração que marcou o início dessa nova fase do empreendimento, e que teve um grand finale com iluminação sincronizada, simbolizando o futuro que se projeta para o parque.

Durante o encontro, a diretoria do parque revelou detalhes do projeto arquitetônico e de experiência do novo Mundo a Vapor, que se consolidará como um grande parque temático imersivo, preservando sua essência histórica, mas com linguagem contemporânea e recursos inovadores. Entre os destaques, foi realizada uma demonstração de realidade aumentada e virtual, com preview da primeira fase do parque e da experiência completa que os visitantes poderão vivenciar a partir da conclusão do projeto.

A reestruturação do parque está dividida em três grandes etapas. A primeira foi inaugurada em abril de 2024 com a chegada da Roda Canela. A segunda etapa será entregue em julho de 2025, com novas áreas temáticas e experiências imersivas. Já a conclusão de todo o complexo está prevista para o final de 2025.

“Estamos vivendo um dos momentos mais emocionantes da nossa história. O Mundo a Vapor sempre foi pioneiro em inovação e encantamento, e agora damos um passo ousado para o futuro, sem perder nossas raízes”, afirma Lenise Urbani, CEO do Parque. “Esse evento foi mais que uma celebração — foi um convite para que todos conhecessem de perto o que estamos construindo: um parque temático verdadeiramente transformador, que vai unir a nostalgia e a tradição ao que há de mais atual em tecnologia e storytelling turístico”.

O novo projeto prevê uma fachada completamente renovada, com loja integrada e saguão de entrada. A primeira sala será dedicada a uma imersão no universo Mundo a Vapor, com projeções sensoriais e ambientações que introduzem o visitante à história das máquinas a vapor e do legado da família Urbani. Serão recriados espaços simbólicos como a oficina, a olaria, o espaço agrícola, a serraria, o espaço do coração e o tradicional passeio de trem, com novos formatos de interação. Além da apresentação do projeto e das experiências tecnológicas, o evento teve ainda momentos especiais de confraternização, incluindo ativações sensoriais e cenografia temática.