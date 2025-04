Dentro do projeto “Não ao Bullying”, os 32 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental participaram de um Papo de Responsa com os policiais civis Sílvia Berro e Maurício Viegas.

O encontro trouxe reflexões sobre respeito, responsabilidade e a importância de combater o bullying e o cyberbullying, fortalecendo o compromisso de construir uma escola mais segura e acolhedora.

por determinação da escola, não é permitido fotografar os alunos.