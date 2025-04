Procon de Canela viabiliza de forma gratuita a devolução de descontos de aposentados e pensionistas

Com relação a recente Operação Sem Desconto, noticiada nesta quarta-feira, dia 23, que está sendo realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria-Geral da União para combater um esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões, o Procon de Canela alerta a população que disponibiliza o pedido de devolução destes valores de forma gratuita.

Conforme a coordenadora do Procon Municipal, Deisi Eliani Stange, não é necessário o munícipe pagar custas para advogado para realizar esta ação, pois a operação pode ser realizada gratuitamente através do aplicativo ou site Meu INSS, ou diretamente no Procon.

Ela ressalta, ainda, que mesmo os segurados que não identificaram descontos indevidos de mensalidades associativas em seus benefícios ou empréstimos consignados não autorizados podem solicitar o bloqueio preventivo de seu benefício para esses descontos. “As pessoas que tiveram os valores descontados têm direito de receber em dobro o que foi desconto sem autorização. Caso a associação não devolva, o segurado pode fazer a solicitação por meio do Procon Municipal”, ressalta.

Para realizar a ação diretamente na instituição é necessário comparecer com a seguinte documentação: documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, histórico do desconto indevido desde o início e nº de conta bancária.

Mais informações pelo número de WhatsApp do Procon: (54) 9 9138-1905 ou diretamente na agência localizada na Rua Dom Pedro II, 8, sala 1, com atendimento de 9h às 12h e das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira.

PASSO A PASSO PELO SITE OU APP:

Entre no “Meu INSS”

Clique no botão “novo pedido”

Digite “solicitar bloqueio ou desbloqueio de mensalidade”

Clique no nome do serviço/benefício

Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções.

Quem não tem acesso à internet, pode fazer a operação através da Central 135, sem necessidade de ir a uma agência.

Foto: Divulgação