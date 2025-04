Resgate dramático salva homem que caiu 200 metros em barranco na Rota Panorâmica, em Canela

Força-tarefa de mais de 25 pessoas, comandada pelos Bombeiros, atuou durante quase quatro horas para salvar a vítima, encontrada gravemente ferida

Um resgate dramático mobilizou a tarde desta segunda-feira (28) na localidade de Canastra, interior de Canela. Um homem de 40 anos, que dirigia um Peugeot 206, caiu cerca de 200 metros barranco abaixo em um trecho da Rota Panorâmica — também chamada Rodovia Arnaldo Oppitz — interditado desde os eventos climáticos entre abril e maio do ano passado.

O local, onde metade da pista desmoronou, estava oficialmente fechado pela Prefeitura. No entanto, populares haviam reaberto passagem improvisada, permitindo o trânsito. Foi justamente nesse trecho instável que o acidente ocorreu, por volta das 14h.

A vítima só foi localizada cerca de duas horas depois, quando dois motociclistas, que pararam para fotografar a paisagem, ouviram gritos vindos da mata. Eles tentaram encontrar a origem dos pedidos de socorro em meio à densa vegetação, sem sucesso imediato. Sem sinal de celular ou internet na área, o socorro só foi possível porque o vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner, e o secretário de Obras, José Vellinho Pinto, que faziam vistoria na estrada, foram abordados pelos motociclistas e conseguiram contato com os bombeiros em um ponto com sinal telefônico.

O cenário encontrado pelas equipes de resgate era de extrema dificuldade: um veículo quase irreconhecível, enterrado no meio da mata fechada e de um terreno tomado por pedras e deslizamentos. Para alcançar a vítima, os bombeiros usaram mais de 200 metros de corda, enfrentando uma descida íngreme e instável.

À medida que o resgate avançava, o trabalho das equipes ficou ainda mais dificultado: o trecho não possui pontos de iluminação pública e, com o cair da noite, a escuridão da mata fechada tornou a operação ainda mais arriscada e complexa.

A operação envolveu uma verdadeira corrente humana: mais de 25 pessoas — entre bombeiros, agentes de trânsito, funcionários municipais, Defesa Civil e populares — se uniram em um esforço sobre-humano para puxar a maca até a rodovia.

A vítima, com mais de 120 quilos, foi encontrada viva, mas com graves ferimentos e o cinto de segurança enrolado no pescoço, reforçando a suspeita de tentativa de suicídio. A equipe de resgate foi formada pelo tenente Miguel Oliveira, soldado Carol (comandante do socorro do dia), soldado Vitor, bombeiro Paulinho e bombeiro Reginaldo, além do apoio da Defesa Civil, representada por Marcelo Fogaça.

Após quase quatro horas de trabalho intenso, entre as 16h30 e 19h, o homem foi estabilizado e entregue ao SAMU, que o levou em estado grave ao Hospital de Caridade de Canela.

Em respeito à situação e ao contexto em que ocorreu o acidente, a identidade da vítima não será divulgada.

O salvamento é um exemplo de que, mesmo em meio a tantas adversidades, o trabalho conjunto faz a diferença: além dos bombeiros e da Defesa Civil, tiveram papel fundamental na operação as equipes da Secretaria Municipal de Obras, os agentes de trânsito da Secretaria de Trânsito e Fiscalização e seu secretário, Adriel Buss, que deram suporte técnico, logístico e operacional decisivo para o sucesso do resgate.

Imagens: Francisco Rocha