Sindtur Serra Gaúcha promove encontro de associados para traçar objetivos e ações da entidade na Região

O Sindtur Serra Gaúcha promoveu um encontro de associados na noite desta quinta-feira (24) no Hotel Buona Vitta em Gramado. Foi um momento de valorizar o trabalho da entidade, onde o Presidente do Sindtur, Claudio Souza, destacou que “buscamos o melhor para todos, buscamos sempre parcerias com entidades, queremos fortalecer a todos nós”, destacou. Segundo o dirigente, “vamos nos unir da melhor forma em prol do turismo, que se consiga desenhar estratégias fortalecendo conexões para impulsionar o turismo da nossa Região”, concluiu.

Para a Executiva do Sindtur, Lisa Gottschalk, “nosso trabalho é muito de bastidores, mas pensamos sempre no benefício do coletivo”, disse.

Claudio Souza

Também estiveram presentes dois grandes parceiros da entidade que expuseram suas ações junto ao Sindtur. Sicredi Pioneira e Circulo Saúde são dois grandes parceiros do Sindtur Serra Gaúcha e os associados presentes puderam conferir as ações que realizam.

O objetivo do encontro veio na sequência. A Consultora do SEBRAE, Paula Nora, coordenou um trabalho para ouvir dos associados o que pensam em termos de ações da entidade. Na sequencia o encontro foi finalizado com um jantar de confraternização.

Fotos – divulgação