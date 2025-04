Com eles encontrado maconha e ecstasy

Na noite de segunda-feira (28/04), a Brigada Militar, em ações de policiamento ostensivo em Gramado, abordou um casal que realizava vendas de drogas.

Com eles foi encontrado nove porções de maconha, pesando 82 gramas e um pote com oito comprimidos de ecstasy. O homem, de 22 anos, com antecedente por furto de veículo, e a mulher, de 21 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, sendo o autor encaminhado ao presídio de Canela.