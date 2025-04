Brigada Militar realiza palestras em escolas de Canela sobre bullying e violência doméstica

Desde a semana passada a Brigada Militar de Canela vem realizando uma série de palestras em escolas sobre o tema bullying e violência doméstica. A ação faz parte da Operação Elo de Proteção, que visa fortalecer a proteção e o amparo aos grupos de vulneráveis no combate à violência doméstica, iniciado no último dia 24 de abril.

Ao todo serão seis palestras em cinco escolas. Na sexta-feira (25/04) as palestras ocorreram na Escola Cônego João Marchesi, Bairro Ulysses de Abreu, e Escola Ernesto Dornelles, na Vila Boeira. Nesta terça feira (29/04), ocorreu na Escola Marista, no centro, e na quarta-feira (30/04) será a vez da Escola Severino Travi, no Distrito Industrial.

As palestras são ministradas pelo Soldado Jeferson Secco Oliveira, que também é o instrutor do PROERD, em Canela. Entre os assuntos tratados está o bullying, violência contra mulher, e outros assuntos pertinentes a segurança pública nas escolas e na comunidade como um todo.

Para as próximas semanas outras palestras também estão previstas em outras escolas do município de Canela.