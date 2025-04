Canela Light Fest celebra a luz como arte e promove formação criativa

Inspirado no tradicional Festival de Luzes de Lyon, na França, o Canela Light Fest transformará Canela em um grande cenário de arte, tecnologia e reflexão, de 1º a 4 de maio.

O Canela Light Fest se destacará não só pelas obras e intervenções, mas pela programação de formação artística, aberta ao público e gratuita. No dia 2 de maio, às 9h, Gabriel Vinagre ministra a oficina “Luz que Encanta”, na UCS de Canela que discutirá, com a observação de como a luz se comporta em diferentes contextos na arquitetura, para entender seu impacto na composição dos espaços. No mesmo dia, às 14h, VJana e Lee Alonso realizam a “Oficina Prática de Videomapping” no Laboratório de Informática da UCS, voltada para artistas visuais, VJs, designers e interessados em arte e tecnologia. Já no dia 3 de maio, a artista Sarah Ahab promove a oficina “Explorando o TouchDesigner”, às 9h, também no laboratório de Informática da UCS, oferecendo formação em arte generativa e capacitando os participantes a desenvolver projetos interativos e multidisciplinares a partir da plataforma TouchDesigner, focando em criação de arte digital.

O Canela Light Fest reforça seu compromisso social com oficinas voltadas a crianças, adolescentes e jovens da cidade. A artista Kira Luá ministrará a oficina “A Gralha Azul” no Centro Social Padre Franco, explorando o mito Kaingang e a criação de fantoches. Já o artista André Severo conduzirá “Instantes em Deriva” no Teatro Municipal, compartilhando sua trajetória e refletindo sobre temas como deslocamento, paisagem e reconstrução, além de apresentar sua instalação audiovisual.

Unindo beleza e inovação, o evento reúne grandes nomes da cena artística nacional em uma programação que espalha obras interativas pelo centro da cidade e convida o público a novas experiências sensoriais. Entre os destaques estão o artista Alê Jordão, que apresenta instalações em neon provocando reflexões sobre o consumo e o cotidiano urbano; o gaúcho André Severo, com sua videoinstalação que mergulha nas inquietações do mundo contemporâneo; o Coletivo Bijari, trazendo esculturas e projeções que discutem ativismo urbano e ambiental; Daniel Lima, com uma obra interativa em tempo real; além de VJana, Katia Maciel, Kira Luá, Lee Alonso e Gabriel Vinagre, que abordam temas como ecologia, cultura indígena e energia sustentável. O festival ainda conta com criações de cinco artistas selecionados por concurso: Camille Laurent, Hugo Horácio, Sarah Ahab, Cauê Maia e Isabella Raposo. As obras serão exibidas das 19h às 22h30, na Praça João Corrêa, Casa de Pedra e Catedral de Pedra.

O realizador do evento, João Neto, comenta: “Como parte do Festival, artistas convidados darão oficinas relacionadas à arte digital. É um modo atrativo de envolver os jovens na criação de arte por meio de novas tecnologias e explorar as infinitas possibilidades onde o digital encontra a criatividade.”.

Com uma programação que integra arte, tecnologia e educação, o Canela Light Fest reafirma a cidade como um destino de experiências criativas e formação cultural, permitindo que o público não apenas contemple, mas também crie e participe ativamente deste grande espetáculo de luzes.

Links para inscrições das oficinas:

Gabriel Vinagre – https://forms.gle/rkXdE1hmPeAGZcES6

VJana e VJ Lee Alonso – https://forms.gle/Dw3p8NU35ZsqNp9Q9

Sarah Ahab – https://forms.gle/binPQ1GjBXk8UNMbA



Confira a programação completa: