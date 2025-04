Doação de sangue em Canela: 120 pessoas aderiram à campanha solidária

Conscientização e amor ao próximo. Com esses sentimentos, 120 voluntários participaram da campanha de Doação de Sangue promovida pela Secretaria de Saúde de Canela em parceria com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, realizada nesta terça-feira, dia 29.

O sangue coletado será encaminhado ao Hemocentro Regional de Caxias do Sul (HEMOCS), que abastece 100% dos leitos para pacientes do SUS dos 49 municípios da região, incluindo o município de Canela.

O vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner, esteve acompanhando a doação. “Em nome do prefeito Gilberto Cezar quero agradecer a comunidade canelense que se fez presente nesta campanha tão importante, capaz de salvar vidas”, destaca.

A comunidade abraçou a campanha e compareceu cedo ao posto de coleta. Débora Brando, de 47 anos, contou que doa sangue em todas as campanhas. “Doar é ter empatia, é se preocupar com o próximo, estou sempre disposta a ajudar”, afirma.

De acordo com o secretário adjunto da Saúde, Emanoel Messias Morais, já está sendo articulada junto ao HEMOCS, a realização de uma nova campanha de doação na cidade em outubro.

Salvar vidas

Segundo Fábio Fioresi Almansa, enfermeiro do HEMOCS, além dos leitos dos hospitais, o centro é responsável pelo abastecimento das agências transfusionais regionais, sendo a mais próxima localizada em Gramado. A agência transfusional é um módulo do sistema Hemovida que gerencia todas as etapas relacionadas à transfusão de sangue, como a estocagem das bolsas de sangue e hemocomponentes, sua reserva e distribuição para unidade solicitante.

Ele explica que o sangue O- é o mais raro e é muito importante nos bancos de sangue, já que pode ser doado para todas as pessoas, principalmente em casos de urgência como acidentes. “Mas todos os tipos de sangue são muito importantes e essenciais para os bancos de sangue. Portanto, ao doar sangue a pessoa pode salvar até mais de uma vida. É um compromisso social”, ressalta.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela